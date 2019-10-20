Три украинских автолюбителя преодолели пол-Европы и доехали из Днепра в Берлин на самодельном электрокаре. Они в своем гараже переделали старую "Таврию" в электрический автомобиль, потратив на это 5 тысяч долларов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчины сначала сами не верили в успех своего замысла, но тем не менее успешно преодолели 3,7 тысячи километров.

Экологичную модель украинского "ЗАЗа" энтузиасты склепали в гараже, вложив в это 4 месяца работы и 5 тысяч долларов. Вид самодельного электромобиля немцев вгонял немцев в ступор, уверяют наши мастера.

"Они не понимают, что машина такая может быть от 2006 года. Они думают: еще дедушка ездил", - говорит Владимир Карпенко.

Автоумельцы выехали из Днепра, и проехали через Киев, Ровно и Львов и затем через Польшу.

"Даже на обычном заводском электромобиле это тяжелое испытание - проехать такой маршрут. Даже на Tesla это очень тяжело. А на самодельном этого никто не делал", - говорит Алексей Полтавец.

Границу путешественники прошли хорошо и все продолжалось по плану, но в Польше машина сломалась, нужно было заменить коробку передач, в Варшаве нашли списанную модель "Таврии" и переставили коробку оттуда.

Мощность аккумуляторов - 20 кВт \ час. Это около 55 лошадиных сил. Их хватает, чтобы разогнаться до 110 километров в час. Запас хода электрической "Таврии" - до 300 километров, еще 200 можно проехать благодаря пауэр-банку. Самая удобная сеть электрозарядок оказалась в Украине.

"Лучше всего у нас дома, в Украине - очень удобно и беспроблемно ехать. Проблемы начались в Германии", - говорит Алексей Полтавец. "В Берлине много зарядных станций, а от границы до Берлина нет ни одной", - пояснил Владимир Карпенко.

Это уже второй, улучшенный автомобиль украинцев, но не последний. Ребята обещают не останавливаться. Такие машины могли бы экономно работать в области поставок и перевозок в Украине.

Видео: YouTube/ТСН

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