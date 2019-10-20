Европейский парламент в Страсбурге в понедельник, 21 октября, оценит результаты голосования в парламенте Великобритании по Brexit. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук.

Дук отметил, что в 15:00 будет заседать парламентская руководящая группа по Brexit, в 18:00 состоится совещание между председателем Европарламента и председателем политических фракций, а на 19:30 запланировано обсуждение в комитете Европарламента по конституционным делам.

Скриншот: Twitter /Jaume Duch‏

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit.

Также мы рассказывали, что британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил Дональду Туску, что выход Великобритании из Евросоюза может перенестись на 2020 год.