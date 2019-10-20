Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что отказывается от идеи провести саммит стран "Большой семерки" в Майами в своем гольф-клубе.

Изменить место проведения саммита глава Белого дома решил после критики, которая обрушилась на него после анонсирования места встречи в Trump National Doral, частном гольф-клубе.

"Я считал, что делаю что-то хорошее для нашей страны, используя Trump National Doral для проведения встречи лидеров G7. Он большой, на сотне акров рядом с Международным аэропортом Маями... Я объявил, что сделаю это без прибыли, если это разрешено законом, бесплатно для США. Но, как всегда, враждебные СМИ и их демократические партнеры сошли с ума!", - написал американский президент.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

"Таким образом, из-за безумия и вражды СМИ и демократов, мы больше не будем рассматривать Trump National Doral как место проведения саммита G7. Мы начнем поиск другого места, возможно это будет Кэмп-Дэвид (резиденция президента - Ред.)."

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравились русские люди, а Хиллари Клинтон сошла с ума.

Также мы рассказывали, что американский авторитетный военный призвал к путчу против Трампа.