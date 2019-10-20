В субботу вечером, 19 октября, в Германии загорелся поезд с 700 футбольными фанатами команды Фрайбург (команда на выезде проиграла берлинскому Униону со счетом 2:0 - Ред.), которые возвращались после матча домой. В итоге три человека пострадали, их доставили в лечебное учреждение. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Огонь вспыхнул в вагоне передней части поезда, а дым начал быстро распространяться по составу. Горящий поезд остановился в 20.00 на станции Белвью, где спасатели эвакуировали пассажиров.

Пожарные бригады, местная полиция и федеральная работали вместе, чтобы вывести пассажиров из опасной зоны. Добавляется, что на вокзал приехали более десятка машин скорой помощи, а также над станцией кружили несколько вертолетов.

Фото: Berliner Morgenpost

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