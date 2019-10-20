После того, как Хиллари Клинтон обвинила члена своей же Демократической партии, конгрессвумен Тулси Габбард в связях с Россией в дело вмешался сам президент США Дональд Трамп и в жестких выражениях раскритиковал свою бывшую соперницу на выборах-2016.

В своем Twitter глава Белого дома прямым текстом заявил, что у Хиллари Клинтон не все в порядке с головой.

"Итак Кривая Хиллари снова в этом! Она называет конгрессвумен Тулси Габбард "русским фаворитом", а Джилл Стейн - "русским активом". Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим любителем России (на самом деле, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди). Хиллари сошла с ума!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Хиллари Клинтон, после ее обвинений в адрес Тулси Габбардв о связи с Россией - обозвали "королевой разжигателей войны".