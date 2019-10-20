Вчера, 19 октября, полиция в Барселоне начала применять специальные средства против протестующих и открыла огонь резиновыми пулями для того, чтобы разогнать радикально настроенную толпу.

Это пришлось сделать после того, как молодежь набросилась на пожарный отряд, передает ITV.

Протестующие возвели на улицах рядом со зданием Национальной полиции Каталонии баррикады из подручных средств. Для строительства заграждений в ход пошли доски, уличные урны и даже декоративные деревья. Затем хулиганы подожгли баррикады, которые и прибыли тушить пожарные.

Но незадолго до полуночи по местному времени агрессивные протестующие с кулаками набросились на сотрудников пожарного отряда, не давая им выполнять работу.

После этого правоохранители применили против митингующих травматическое оружие. Разъяренную толпу удалось оттеснить на немалое расстояние, пожарные смогли потушить огонь, что пылал посреди проезжей части. Противостояние протестующих и полиции продолжается.

Barcelona.

Llegan dos bomberos y no apagan el fuego, sino que saludan a los CDR en plan coleguis. pic.twitter.com/h0urtLA712 — Antidisturbios 🇪🇸 (@FuerzasDelOrden) 19 октября 2019 г.

Видео:Twitter/Antidisturbios

Ранее "Страна" сообщала, что на улицы Барселоны вышли более полумиллиона протестующих.

Также мы рассказывали, что в Чили начался свой Майдан из-за повышения цен на проезд в метро.