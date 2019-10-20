В Днепре произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Авария произошла в субботу, 19 октября, около 17:00. Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

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