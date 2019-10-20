В Венгрии в результате ДТП пострадали 10 украинцев. Они ехали на микроавтобусе по автодороге №381, и машина врезалась в дерево. Об этом сообщают "Факты".

Водитель микроавтобуса Mercedes, перевозивший граждан Украины, столкнулся с деревом из-за того, что превысил скорость и на перекрестке не справился с управлением.

Шесть украинцев получили тяжкие травмы, четверо - легкие. Трем госпитализированным уже сделали неотложные операции. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает.

Ранее "Страна" сообщала, что результате ДТП под Киевом на Гостомельской трассе, по дороге в больницу, умерла девушка-байкерша. Она была известной Instagram-моделью, которая рассказывала о своем увлечении мотоциклами.

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