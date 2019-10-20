В истории мировой гражданской авиации установили новый рекорд. Австралийская авиакомпания Qantas успешно провела первый в истории беспосадочный рейс между Нью-Йорком и Австралией.

Лайнер самого продолжительного перелета в истории приземлился в Сиднее, после того как провел в воздухе 19 часов 16 минут. Об этом сообщает Business insider.

Капитан Шон Голдинг, пилот первого экспериментального полета Project Sunrise, вместе с генеральным директором Qantas Аланом Джойсом и капитаном Лизой Норман, фото: businessinsider.com

На борту лайнера было 40 пассажиров и 10 членов экипажа, включая четырех дежурных пилотов. Каждому пассажиру, который участвовал в знаковом авиарейсе, выделили место бизнес-класса, которое можно было переоборудовать в кровать.

В то же время отмечается, что подобные полеты с полной загрузкой пассажиров пока еще невозможны, так как более тяжелая нагрузка уменьшит длину полета.

Также Qantas планирует в ближайшие месяцы испытать беспосадочный рейс из Лондона в Сидней.

Авиакомпания Qantas существует с 1922 года, а по итогам 2019 года компания занимает 24 место в рейтинге самых безопасных авиакомпаний мира.

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