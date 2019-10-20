Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с главой Евросовета Дональдом Туском, что до конца субботы, 19 октября, направит ему письмо с просьбой вновь перенести срок Brexit, сообщает Sky News со ссылкой на официальное лицо в ЕС.

Со своей стороны, Туск написал в твиттере, что "ждет письмо". Гарантий того, что в Евросоюзе согласятся на продление, нет. Более того, ряд лидеров стран ЕС говорили, что не видят в этом смысла.

На этот раз речь должна идти о 31 января 2020 года как очередной дате Brexit - именно она была зафиксирована в принятом в сентябре британским парламентом законе. Закон обязывает Джонсона просить отсрочки Brexit этот же день, если Палата общин не одобрит соглашение 19 октября.

С требованием обратиться с такой просьбой ранее выступил британский парламент. Часть депутатов предупредила, что воспринимает это как страховочный план, на случай если позже в октябре палата общин не сможет ратифицировать согласованные Джонсоном с ЕС условия Brexit.Предполагается, что ясность в перспективах Brexit появится на следующей неделе, когда парламенту предстоит окончательно определиться со своей позицией.

Стоит отметить, что сразу после событий в парламенте Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit.