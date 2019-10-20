Украинский олигарх Игорь Коломойский в общении с николаевскими журналистами из издания "НикВести" открестился от своего знакомства со скандально известным депутатом Вячеславом Медяником и посоветовал ему не позорить парламентское большинство.

Журналист начал говорить Коломойскому про нардепа Медяника, на что олигарх сразу сказал, что это не его человек и сказал, что информация о его связях с этим нардепом неправда.

Он также сказал, что Медяник замешан минимум в трех коррупционных скандалах, "о которых на следующей неделе будет очень громко заявлено" и Коломойский советует ему "сложить полномочия и уйти в отставку - в лучшем случае".

На реплику журналиста о том, что Медяник мажоритарщик, Коломойский ответил так: "Из того, что я слышал, ему уже лучше не быть депутатом. Чтобы не позорить большинство".

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка отреагировал на смс-скандал со своим замом Трепаком и нардепом Медяником.

Также мы рассказывали, что Илья Кива хочет создать комиссию для расследования скандала с перепиской Медяника.