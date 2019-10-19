Студия "Квартал 95" в свежем выпуске "Вечернего квартала" от 19 октября высмеяла голосование депутатов от партии "Слуга народа". Комики поставили номер, в котором один депутат от партии случайно проголосовал "против" и теперь не знает, какое наказание его за это ждет. Видео уже доступно на YouTube.

Нерадивого депутата играет Евгений Кошевой. Он стоит в туалете Верховной Рады и нервничает: "Как же это произошло? Я же только в Киев переехал. Еще в ноябре три свадьбы вести отказался...Если они узнают, что у меня пропало стадное чувство, они же меня уволят".

К нему подходит другой депутат из партии, чтобы поддержать друга и беде и на вопрос депутата-Кошевого о том, что теперь делать, отвечает:

"Я не знаю, нас такому в Трускавце не учили. Нам же специально эти значки "Слуга народа" выдали зеленые, чтобы ты не перепутал...Стефанчук ходит по Раде и орет, говорит: "Где этот ведущий свадеб", лучше бы мы вместо него тренера для собак взяли, он хотя бы команды понимает. Полно было достойных людей: доставщик пиццы, официант, свидетель Еговы, ну, все эти профессии без собственного мнения".

Потом между комиками-депутатами происходит такой диалог:

- Ты не заводись, ты хоть помнишь, против какого закона ты против проголосовал

- Да откуда я знаю, мы что, их читаем что ли.

Тут возможна отсылка к бунту депутатов против императивного мандата, когда депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал, что руководство фракции пытается пропихнуть норму о праве фракций лишать своих членов (даже мажоритарщиков) мандата депутата, пользуясь тем, что депутаты очень невнимательно читают законов.

После в уборную заходит "Зеленский", которого играет актер Юрий Великий, с фразой: "Богдан, ну не надо за мной ходить". Моет руки, смотрит в зеркало и трогает мешки под глазами. "Да, поспать бы не мешало, конечно", - заявляет комик-президент, после чего закрывает глаза на две секунды, слышится храп. Храп прекращается, глаза открываются:"Да, так гораздо свежее, конечно", говорит "выспавшийся Зеленский".

На фразу Разумкова по телефону про проблемы в партии "Зеленский" заявляет: "Что, опять люди нужны? Ну у меня там в Twitter какие-то подписчики были, сейчас гляну".

Ближе к концу ролика у Зеленского-Юрия Великого проходит диалог с депутатом-Кошевым:

- А чего ты не в зале для голосований?

- Так я уборщик

- Да, но сейчас-то ты уже депутат".

В конце "Зеленский" произносит фразу о том, что давить на него может только его шестилетний сын и потом якобы разговаривает с сыном Кириллом, который просит его поскорее ввести рынок земли. Скорее всего, это референс в сторону, как Зеленский прокомментировал слухи об их разговоре с Трампом.

Видео: YouTube/Квартал 95 Online

Ранее "Страна" сообщала, что в словах Разумкова нашли специальный шифр, чтобы подсказать "слугам народа", как надо голосовать.

Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" рассказали, что грозит нардепу Медянику за скандальную переписку, которую засняла "Страна".