Американский авторитетный военный призвал к путчу против Трампа
Бывший командир спецназа ВМС США (Navy Seals) адмирал Уильям Макрейвен написал для газеты The New York Times статью против нынешнего президента США под названием "Безопасности нашей страны угрожает ее президент".
В колонке Макрейвен негативно оценивает деятельность Дональда Трампа как верховного главнокомандующего. По словам командира спецназа, сейчас почти все американские военные, разведчики, дипломаты и даже полиция и работники пожарной службы с пожарными - "все чувствуют смятение, унижение, гнев и страх", глядя на то, что президент делает и говорит.
"Пришло время для нового человека в Овальном кабинете - республиканца, демократа или независимого - чем раньше, тем лучше. От этого зависит судьба нашей республики", - заявляет адмирал.
Адмирал отметил, что сдача интересов США давним врагам страны (вероятно, России и Ирану), отказ от старых союзников (стран НАТО) и предательство тех, кто сражался с американскими солдатами на поле боя (вывод войск из Сирии), вызывает резко негативную реакцию у людей в военной форме, хотя они и должны, по конституции, оставаться вне политики.
Макрейвен в США он пользуется большим авторитетом как человек, спланировавший и руководивший операцией по уничтожению Усамы бин Ладена.
Сейчас увольнение Трампа поддерживают около 53 процента американцев, возможно, после этой статьи рейтинг пойдет вниз и сторонники Трампа выступят за его импичмент.
Ранее "Страна" сообщала, что демократы планируют импичмент Трампа ко Дню Благодарения.
Также мы рассказывали, что Пентагон, Джулиани и Пенс отказались сотрудничать с Конгрессом по делу об импичменте Трампу.