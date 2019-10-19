Бывший командир спецназа ВМС США (Navy Seals) адмирал Уильям Макрейвен написал для газеты The New York Times статью против нынешнего президента США под названием "Безопасности нашей страны угрожает ее президент".

В колонке Макрейвен негативно оценивает деятельность Дональда Трампа как верховного главнокомандующего. По словам командира спецназа, сейчас почти все американские военные, разведчики, дипломаты и даже полиция и работники пожарной службы с пожарными - "все чувствуют смятение, унижение, гнев и страх", глядя на то, что президент делает и говорит.

"Пришло время для нового человека в Овальном кабинете - республиканца, демократа или независимого - чем раньше, тем лучше. От этого зависит судьба нашей республики", - заявляет адмирал.

Адмирал отметил, что сдача интересов США давним врагам страны (вероятно, России и Ирану), отказ от старых союзников (стран НАТО) и предательство тех, кто сражался с американскими солдатами на поле боя (вывод войск из Сирии), вызывает резко негативную реакцию у людей в военной форме, хотя они и должны, по конституции, оставаться вне политики.

Макрейвен в США он пользуется большим авторитетом как человек, спланировавший и руководивший операцией по уничтожению Усамы бин Ладена.



Сейчас увольнение Трампа поддерживают около 53 процента американцев, возможно, после этой статьи рейтинг пойдет вниз и сторонники Трампа выступят за его импичмент.

Ранее "Страна" сообщала, что демократы планируют импичмент Трампа ко Дню Благодарения.

Также мы рассказывали, что Пентагон, Джулиани и Пенс отказались сотрудничать с Конгрессом по делу об импичменте Трампу.