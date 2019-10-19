В результате ДТП под Киевом на Гостомельской трассе, по дороге в больницу, умерла девушка-пилот мотоцикла. Она была известной Instagram-моделью, которая рассказывала о своем увлечении ездой на мотоцикле. Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

Девушка Елена под ником @kuzavini на мотоцикле врезалась в левую сторону авто "Фольксваген", который стоял на обочине и начал движение. Девушку успешно реанимировали на месте, но спасти, к сожалению, не удалось.

У девушки на странице почти 1 300 публикаций и 72 тысячи подписчиков. Большая часть постов сопровождалась фотографиями модели с мотоциклами. Она регулярно писала, как любит свой байк и что снова ждет сезона, чтобы кататься. У девушки нет фотографий с молодым человеком, но есть фото с мопсом, который, вероятно, остался один после смерти хозяйки.

Фото: @kuzavini

Ранее "Страна" сообщала, что под Тернополем в кровавом ДТП погибла 20-летняя водитель и ее ровесница-пассажирка.

Также мы рассказывали, что под Одессой автомобиль врезался в стелу и взорвался, водитель и пассажир сгорели заживо.