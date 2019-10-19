Бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко засняли на улице Лондона. Видео короткого разговора украинца за кадром с Луценко выложил в Facebook бывший мэр Харькова, экс-регионал Михаил Добкин.

На видео понятно, что Луценко идет по улице, прохожие общаются на английском, а по левостороннему движению в кадре можно понять, что это Британия. Мужчина за кадром спросил, что Луценко тут делает, а бывший генеральный прокурор объяснил, что приехал учиться.

Видео: Facebook/Михаил Добкин

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь Луценко заявила, что ее шеф покинул Украину, чтобы учить английский. Также мы рассказывали, что НАБУ открыло дело против экс-генпрокурора Луценко, которого подозревают в злоупотреблении властью.