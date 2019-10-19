Не менее 160 человек пострадали в ходе протестов в чилийской столице. Среди пострадавших были 156 стражей порядка. Об этом сообщила в субботу полиция республики в Twitter.

"Пострадали 156 полицейских, пятеро из них получили тяжелые травмы. У властей есть данные о 11 пострадавших среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Полиция говорит, что число задержанных достигло 308 человек.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04 или 1,06 грн) до максимума в 850 песо ($1,2 или 30 гривен). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов. В связи с сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение.

Скриншот:Twitter/Carabineros de Chile‏

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