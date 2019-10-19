Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке выхода Британии из Евросоюза. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, передает ВВС в субботу, 19 октября.

"Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон также не заставляет меня это делать", - сказал Джонсон, добавив, что он не "встревожен" решением депутатов.

Он пообещал представить на следующей неделе в парламенте законодательство, необходимое для реализации его сделки о выходе из ЕС.

Напомним, что на заседании парламент отложил сделку Джонсона по Brexit и обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.

Также мы сообщали, что в Лондоне прошел многотысячный митинг с требованием еще раз провести референдум по Brexit.