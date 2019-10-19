Появилось полное видео очередной серии телепроекта "Зважені та щасливі", который идет на СТБ, 9 сезон 8 выпуск.

В этот раз проект покинул еще один участник, подробнее мы писали об этом. Мужчинам ради конкурса пришлось изваляться в грязи, хотя некоторые хитрили. Звездные тренера Иракли Макацария и Марина Боржемская показали свои подопечным небольшие тренировки. А в конце объявили обмен парами. Причем свободу выбора дали женщинам и они решали поменять ли партнера или остаться в команде с тем, которого в начале определила психолог Анна Кушнерук.

В 8 выпуске из 18 участников осталось 10. Они сражаются за звание победителя и денежный приз в размере 250 тыс грн. В этом сезоне их разбили по парам, однако каждый вправе изменить партнера или работать на проекте в одиночку.

В конце каждого выпуска каждую пару взвешивают, тот, кто сбросил за неделю меньше всех (не в килограмах, а в процентном соотношении от собственного веса) оказывается в зоне риска. Его судьбу решают сами участники, которые голосуют за двух самых слабых.

Ранее мы собрали все выпуски "Зважені та щасливі" 9 сезон в одном материале.