Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемому придется сотрудничать с органами предварительного расследования и он не сможет скрыться. Об этом сказал генпрокурор сказал в комментарии после решения Высшего антикоррупционного суда, распространенный вечером 19 октября на странице ГПУ.

Генпрокурор напомнил, что в случае внесения залога за Гладковского судом на него возложен ряд обязанностей.

"Таким образом даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования", - заявил Рябошапка.

Он также сказал, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

"Таким образом подтверждено, что задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил генпрокурор.

Видео: Facebook/ Генеральна прокуратура України

Ранее "Страна" сообщала, что ВАКС пояснили, что сумма залога за Гладковского соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности.

Также мы рассказывали, что Гладковский собирается выйти под залог уже в начале недели.