Залог, который определил для заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Высшего антикоррупционный суд (ВАКС) соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook

"Экс-первый заместитель секретаря СНБО взят под стражу с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято следственным судьей ВАКС после длительного заседания. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены в результате деятельности бывшего первого замсекретаря СНБО", - заявили в антикоррупционном суде.

Скриншот: Facebook/Вищий антикорупційний суд

Ранее "Страна" сообщала, что 10-кратное уменьшение размера залога Олегу Гладковскому является следствием влияния на Высший антикоррупционный суд двух сил, которые не заинтересованы в посадках окружения Порошенко.

Также мы рассказывали, что Гладковский собирается выйти под залог уже в начале недели.