В Киеве в ночь на 20 октября полностью перекроют выезды с проспектов Гагарина и Мира. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Будут полностью закрыты выезды с просп. Гагарина и ул. Мира. На других проездах движение ограничивать", - говорится на странице ведомства в Facebook.

Водителям также предлагается схема объезда на время перекрытия движения на Дарницкой площади.

Маршруты движения просп. Гагарина - б-р Верховного Совета - ул. Вифлеемьска - ул. Соборности (в оба направления); просп. Соборности - съезд с АЗС - разворот под путепроводом - ул. Тампере - б-р Верховного Совета - просп. Гагарина; просп. Мира - б-р Верховной Рады- ул. Вифлеемская - ул. Соборности - Харьковское шоссе; ул. Пражская - ул. Сергиенко - ул. Сосюры - ул. Гагарина - ул. Верховной Рады - ул. Вифлеемская - ул. соборности; Харьковское шоссе - ул. Соборности - ул. Тампере - б-р Верховной Рады - просп. Мира.

Фото: Facebook/Комунальна корпорація "Київавтодор"

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на выходных ограничат движение транспорта на Северном мосту.

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