Рэпер Снуп Дог нанял скручивателя косяков и платит ему 50 тысяч долларов в год
Известный американский рэпер Снуп Дог настолько любит марихуану, что нанял специального человека только для того, чтобы тот скручивал ему косяки. Об этом пишет disgustingmen.com
Да, так можно было, тем более в Калифорнии, где потребление марихуаны легализовано. Но зачем же для такой тривиальной задачи нужен отдельный профессионал?
Сам рэпер на радиошоу Говарда Стерна заявил, что у него мало времени, а скорость, с которой его работник сворачивает бланты – безупречная. Еще более крутой навык скручивателя – по лицу человека определять, что ему пора покурить и моментально подгонять косяк. Об этом рассказал друг Снуп Дога – актер Сет Роген.
Впрочем, чего удивляться, ведь у парня в резюме так и было написано: "Профессиональный скручиватель косяков". И речь идет о полноценной фуллтайм-работе – скручиватель получает от 40 до 50 тысяч долларов в год и обязан мотаться вместе со Снуп Догом по турам.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Ивано-Франковской области полиция накрыла плантацию марихуаны в 4 гектара, оборудованную по последнему слову агротехники.
Еще мы информировали, что Зеленский еще не знает, когда в Украине легализуют марихуану.