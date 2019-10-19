Известный американский рэпер Снуп Дог настолько любит марихуану, что нанял специального человека только для того, чтобы тот скручивал ему косяки. Об этом пишет disgustingmen.com

Да, так можно было, тем более в Калифорнии, где потребление марихуаны легализовано. Но зачем же для такой тривиальной задачи нужен отдельный профессионал?

Сам рэпер на радиошоу Говарда Стерна заявил, что у него мало времени, а скорость, с которой его работник сворачивает бланты – безупречная. Еще более крутой навык скручивателя – по лицу человека определять, что ему пора покурить и моментально подгонять косяк. Об этом рассказал друг Снуп Дога – актер Сет Роген.

Впрочем, чего удивляться, ведь у парня в резюме так и было написано: "Профессиональный скручиватель косяков". И речь идет о полноценной фуллтайм-работе – скручиватель получает от 40 до 50 тысяч долларов в год и обязан мотаться вместе со Снуп Догом по турам.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Ивано-Франковской области полиция накрыла плантацию марихуаны в 4 гектара, оборудованную по последнему слову агротехники.

Еще мы информировали, что Зеленский еще не знает, когда в Украине легализуют марихуану.