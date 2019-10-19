Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи "нормандской четверки". Также лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс".

"Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в "нормандском формате", - сказано в заявлении Зайберта, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Помимо "нормандского формата", в рамках которого обсуждается украинское урегулирование, стороны обсудили положение в Сирии и Ливии, а также "текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину".

Ранее "Страна" сообщала, что Богдан сказал Кучме рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019.

Также мы рассказывали, что Парубий уверяет, что Зе-команда уже договорилась с Западом об амнистии для сепаратистов.