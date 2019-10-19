Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский предложил признать закон о люстрации утратившим силу. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект "О признании утратившим силу Закона Украины "Об очистке власти", зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству 18 октября. Текста законопроекта пока еще нет.

На своей странице в Facebook Бужанский написал, что 17 октября Европейский суд по правам человека признал положения закона об очищении власти нарушающими права человека.

"(ЕСПЧ - Ред.) официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации - закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности. ... Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации. Свои предложения оформил в законе, который внес в парламент. ... По-моему, пришло время перевернуть эту позорную и никчемную страницу".

Скриншот:Facebook/Макс Бужанский

Ранее "Страна" сообщала, что ЕСПЧ признал, что люстрация нарушает права госслужащих в Украине.

Также мы рассказывали, что пятеро люстрированных прокуроров выиграли дело против Украины в ЕСПЧ.