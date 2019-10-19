Вчера, по данным источников "Страны" в Генпрокуратуре, на Резницкой было неспокойно. На шестом этаже, где расположено кадровое подразделение, толпилось немало сотрудников - они ознакамливались с приказами об увольнении из-за неподачи или "неправильной" (по мнению отдела кадров ГПУ) подачи заявления о переаттестации.

В закрытой прокурорской группе в Facebook говорят о 200 уволенных сотрудниках ГПУ, сам Рябошапка вчера на правоохранительном комитете Рады заявил о 20.

И вероятнее всего уволенных будет больше - ведь не подали заявления, по некоторым данным, прокурор Киева Роман Говда и многие сотрудники региональных прокуратур.

Вообще в последнее время после объявленной новым генпрокурором Рябошапкой пресловутой переаттестации обстановка в прокуратуре напоминает сцены из старого советского фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика" с эпизодом "Наваждение", когда студенты перед экзаменами в Политех учили предмет в самых причудливых позах - на деревьях, на ступеньках трамвая, исписывая формулами двери и пол в общежитии и метались в поисках конспектов.

Уже объявлен график сдачи тестов для сотрудников центрального аппарата ГПУ, которые будут приниматься в Международном выставочном центре на Броварском проспекте 23 и 24 октября.

Областные и районные прокуратуры запланировано протестировать после Нового года до июля 2020-го. Проходной бал для сотрудников ГПУ - 70 правильных ответов из 100.

На всеобщем хайпе с подготовкой к тестам некоторые предприимчивые дельцы даже неплохо заработали, запустив для iOS и Android специальные тренировочные платные приложения для подготовки к аттестации, стоимость которых за скачивание варьируются от 200 до 400 гривен с одного пользователя.

Некоторые прокуроры не пожалели казенной бумаги и заряда принтеров и распечатали все 6 тысяч вопросов и ответов для подготовки к переаттестации, образовав на рабочих столах солидную гору макулатуры.

Отдельной темы заслуживают и 6 тысяч вопросов по всем областям права, разработанные офисом Рябошапки. Масса вопросов не имеют отношения к прокурорской профессии, либо же слишком узкоспециализированные. Тем более, что не существует прокурора - знатока гражданского, хозяйственного, финансового, трудового и уголовного права в одном лице.

К примеру, достаточно много стеба в прокурорских кругах вызвали вопросы на знание закона "О Национальной полиции", где у прокурора спрашивается: "с какой целью используется служебный конь?"

Некоторые прокуроры обыграли эту ситуацию с юмором. Так, сотрудник прокуратуры Киевской области и родственник бывшего депутата-спортсмена от Партии регионов Эльбруса Тедеева - Казбек Тедеев разместил в своем Facebook фото верхом на лошади с табличкой "еду сдавать тесты".

Одним из самых распространенных камней преткновения среди прокуроров в свете грядущей переаттестации был такой - писать или не писать заявления о готовности пройти переаттестацию в том виде, в котором заставляли кадровики.

Изначально писали не очень охотно, однако когда в кадрах популярно разъяснили, что приниматься будут только заявления с текстом, разработанным ГПУ, где подписант дает свое согласие на увольнение в случае неуспешного прохождения тестирования и на использование кадровыми комиссиями информации от анонимных источников о кандидате, который не требует официального подтверждения, а в случае не написания - увольнение, заявления написали более 90% прокуроров.

Согласно закону "О прокуратуре", дедлайн подачи заявлений прошел 15 октября. Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка во время выступления на правоохранительном Комитете в минувшую пятницу, он уже подписал около 20 приказов об увольнении с различных должностей сотрудников ГПУ, не подавших заявление о готовности пройти переаттестацию.

Со слов Рябошапки, ему доложили что они бояться пройти проверку на добропорядочность.

Однако учитывая "уровень" профессиональной подготовки прокурора ГПУ, который ассистировал главному военному прокурору Виктору Чумаку (да и самого Чумака) при известной общественности позорной попытке вручить подозрение экс-министру юстиции Елене Лукаш, вероятно спасовали по большей части перед аттестацией и те кто не был уверен в том, что сдаст профтесты или сможет объяснить имущество сомнительного происхождения.

Также некоторые прокуроры-женщины писали заявление не установленного образца, а разработанное собственноручно со ссылкой на несогласие проходить аттестации, так как по трудовому законодательству не подлежат аттестации матери-одиночки, самостоятельно воспитывающие малолетних детей.

Пикантная ситуация сложилась и с Управления спецрасследований, занимающимся делами Майдана под эгидой Сергея Горбатюка.

Сергея Горбатюка так и не назначили на руководящую должность. Хотя, как говорят, после войны с Луценко он видел себя минимум замом генерального.

Рябошапка предпочел вместо него бывшего прокурора Крыма - Гюндуза Мамедова, который очевидно ввиду своих родственных связей с азербайджанскими нефтяниками был обласкан при генпрокуроре Юрии Луценко и смог обаять нынешнюю властную верхушку (поговаривают, что у него ест достаточно плотный контакт с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом).

Но даже Луценко не додумался назначить Мамедова, о котором известная экс-следователь ГПУ Галина Климович написала в своем facebook, что выгоняла в свое время из своего кабинета за профнепригодность, своим замом.

Как заявил бывший подчиненный Климович - известный прокурор по делам Майдана Алексей Донской - он и Горбатюк подали в кадры свой вариант заявления и заявили, что готовы к переаттестации, но не дают согласие на использование анонимок во время кадрового отбора.

Донского и Горбатюка пока не уволили (вероятно Рябошапка еще раздумывает, как поступить в этой деликатной ситуации, при том, что в Офисе президента, по данным "Страны", не только не против увольнения Горбатюка, а даже очень за).

Тем временем, уже вчера уволены коллеги-следователи Управления специальных расследований - Юрий Безсчастный, Андрей Демьяненко и Виталий Тарасюк.

Причина - следователи подали заявления на согласие на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не соглашались с формой Рябошапки. Среди уволенных особо выделяется Тарасюк - по словам сотрудников прокуратуры, он опытнейший следователь и работает в прокуратуре более 20 лет.

Как заявлял в одном из интервью зам генпрокурора Виталий Касько, всем сотрудникам Горбатюка предлагали перейти без конкурса в Госбюро расследований и продолжать заниматься этими делами Майдана, либо же пройти переаттестацию и остаться прокурорами-надзорниками по ним же.

Однако многие старые сотрудники не захотели этого делать, решили побороться с системой и пока первый бой проиграли.

Однако, по данным наших источников, большинство уволенных уже готовят иски в суд и в ближайшее время ГПУ Рябошапки может быть завалена исками уволенных, у которых совершенно железобетонная правовая позиция. Ведь в Конституции (ст.60) сказано, что никто не обязан выполнять явно преступные приказы. "Подписаться под заявлением, в котором подписант соглашается на увольнение без оснований и использование против него анонимных доносов - все равно, что выполнить преступный приказ", - сказал "Стране" один из прокуроров.