Адвокат бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского намерен обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и установили залог в размере 10,6 млн гривен.

О будущем обжаловании журналистам сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передают "Українськi Новини".

"Мы однозначно будем это решение обжаловать", - сказал он. По его словам, 10,6 млн гривен залога скорее всего будут внесены друзьями и родственниками Гладковского в начале следующей недели.

Ранее "Страна" сообщала, что 10-кратное уменьшение размера залога Олегу Гладковскому является следствием влияния на Высший антикоррупционный суд двух сил, которые не заинтересованы в посадках окружения Порошенко.

Также мы рассказывали, что в "Богдан Моторс" заявили о срыве военного госзаказа из-за суда над Гладковским - Свинарчуком.