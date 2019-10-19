Двойник украинского президента Владимира Зеленского по имени Умид, которого ранее заметили в московской подземке, дал интервью. О том, как узнал о сходстве с президентом Украины Амид рассказал телеграм-каналу Mash.

Отметим, что одно время многие считали, что фото сделано в Киеве, но на самом деле снимок сняли в поздемке Москвы.

"Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьёй. А звёздной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего готов подменить на съёмках)", - говорится в комментарии к видео.

Сам парень родился в Узбекистане, но работает в Москве.

"Я из Узбекистана, в Москве работаю, в автосервисе. Маляр. Ребята мне говорили, что я похож. Я сначала не верил, затем сам посмотрел видео", - рассказывает Амид.

"Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал", - говорит Амид.

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