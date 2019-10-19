Тысячи британцев вышли в центр Лондона, чтобы призвать власть Великобритании провести новый референдум по Brexit. Об этом сообщает ВВС.

Организаторы акции говорят, что хотят увидеть, что Великобритания “счастлива” покинуть ЕС в соответствии с условиями, согласованными премьер-министром страны. Протестующие направляются в Вестминстер, поскольку члены парламента обсуждают новое соглашение в палате общин.

Организаторы также просят людей подписать петицию к Борису Джонсону, лидерам ЕС, депутатам и членам Европарламента с просьбой дать им "шанс проверить, хотят ли они перейти к Brexit".

Фото: ВВС

Ранее "Страна" сообщала, что британский парламент вопреки воле Джонсона решил снова отсрочить Brexit. Также мы рассказывали, что ждет Европу и Острова после согласования по выходу.