Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что еще в 2015 году поднимал вопрос работы Хантера Байдена в компании Burisma в Украине.

Об этом он сказал на слушаниях в Конгрессе, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Кент, который в 2015 году занимал пост замглавы посольства США в Украине, сообщил, что ему было известно о членстве Байдена-младшего в совете директоров Burisma.

Тогда же он пообщался об этом с помощником вице-президента Джо Байдена на предмет конфликта интересов, однако чиновник ответил лишь, что "от рака умирал другой сын Байдена, и семья не имела возможностей для решения проблем".

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