Итальянская авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность начать летать из аэропортов Запорожья и Мариуполя. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее о возможности полетов Ernest Airlines из этих аэропортов заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а потом и в Мариуполе", - заявил посол в ходе пресс-конференции по случаю открытия офиса Ernest Airlines в Киеве.

Посол отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.

Ранее "Страна" сообщала, что Ryanair объявил о двух новых рейсах из Харькова. Также компания запускает первый зарубежный рейс из Херсона.