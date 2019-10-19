"Стране" стала известна подоплека конфликта между президентом Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским и олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, вчера "Страна" опубликовала документ ФБУ, в котором говорится, что Коломойский после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын Грегори, в матче 14 октября с "Прометеем" (Каменское) начал присылать сообщения с угрозами в адрес Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и судей.

Так, в документе указано, что во время и после игры начали поступать сообщения (в 15:07) на личный номер (WhatsАрр) Бродского от абонента Игоря Коломойского с угрозами в адрес судей матча и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского, а также высказывания относительно недовольства результатами матча и необходимости наказания судей.

Кроме того, угрозы со стороны Игоря Коломойского были высказаны в адрес Владимира Дубинского на его личный номер, а именно - требование снятия команды "Прометей" с участия в чемпионате Украины и "угроза разрушить его бизнес".

В конечном итоге ФБУ заявила, что начинает расследование и попросила "Днепр" предоставить официальную позицию клуба относительно поведения Игоря Коломойского как зрителя и болельщика БК "Днепр".

"Коломойский угрожал поломать ноги"

Как сообщил "Стране" источник в окружении Владимира Дубинского, в основе конфликта изначально лежали деньги.

"В Днепропетровской области есть такой бизнесмен Владимир Дубинский, тезка депутата, который уже лет 20 кормится с различных коммунальных заказов: ремонт лифтов, ремонт дорог, ремонт подъездов, фасадов, строительство садиков и школ и так далее. Он плотно работал с обладминистрацией экс-губернатора Резниченко. Два года назад Дубинский "заплыл" к Бродскому по бизнесовым вопросам. И тот, как глава Федерации баскетбола, предложил ему взять под опеку молодую команду "Прометей" и сделать из этой команды клуб", - рассказывает источник.

Вскоре, как говорит источник, бизнесмен Дубинский увлёкся баскетолом всерьез.

"Построил зал, поменял игроков и постепенно вывел команду в премиум-лигу. И тут в стране сменилась власть. На выборах президента победил Владимир Зеленский и вскоре губернатором назначили неизвестного никому в регионе Александра Бондаренко из Харькова. А вскоре все платежи бюджета по подрядам перед Дубинским на сумму 150 млн грн оказались заблокированы. Тем временем, по региону прошел слух, что сильное влияние на Бондаренко имеют люди Коломойского. И Дубинский попросил Бродского познакомить его с Коломойским, чтобы решить вопрос. Они встретились на троих в киевской кондитерской "Калина", которая принадлежит Бродскому. И Беня (Коломойский – Ред.) пообещал дать команду разблокировать платежи. Но при условии, что часть денег от подрядов в качестве отката заносят ему", - говорит "Стране" источник.

После этой встречи действительно начались выплаты, отчисления. Сумма долга стала медленно, но уверенно уменьшаться.

"И вот две недели назад происходит матч клубов Днепр с Прометеем, - рассказывает источник. - Перед ним Дубинский звонит Бродскому и говорит, что переживает, что может случится конфликт и советуется, может лучше проиграть? Бродский советует играть на полную силу, не оглядываяст на политику и не смешивать мух с котлетами. По чудесному случаю "Прометей" выигрывает у команды, в которой играет младший сын Коломойского Грегори. На глазах у Коломойского, который не пропускает ни одну игру с сыном. И тут началось".

"Сразу после того, как игра заканчивается Коломойский набирает Дубинского и говорит (цитирую без купюр): "Слышь ты, гандон штопанный, я тебе ноги поламаю! Ты решил тут судей покупать?! Так я тебя в лес вывезу". Тот пытался как-то объясниться, что мол это игра, и судьями никогда дела не имел. Но это не помогло. На следующий день Дубинского набрали представители днепропетровской областной власти и сообщили, что все платежи вновь останавливаются. Из 150 млн оставалось 50 млн грн", - говорит источник.

Дубинский, естественно, пожаловался Бродскому.

"Потом состоялся тяжёлый разговор между Бродским и Коломойским, в котором олигарх подтвердил, что это он заблокировал платежи. Бродский ругается с Коломойским. И в жёстком разговоре сообщает, что из-за его сына никто не будет нарушать правила баскетбола. Сейчас они уже не разговаривают", - говорит источник.

"Прометей" переиграл "Днепр" 67:60 и стал лидером чемпионата Украины. Из-за этого матча и начался скандал с участием Коломойского. Фото: Суперлига

Бродский: Коломойского не боюсь

Глава ФБУ Бродский в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил наличие конфликта с Коломойским.

"Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль, и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернёт в 90-е. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей", - сказал Бродский.

К слову матч завершился со счетом 67:60 в пользу "Прометея", а у сына Коломойского, как сообщается на сайте "Днепра", несмотря на месяц игры в команде в чемпионате, нет ни одного очка, ни одной передачи и ни одного подбора.