Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента Соединённых штатов Америки Сэм Кислин заявил, что во время президентства Петра Порошенко его окружением были незаконно поделены полтора миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кислин сказал, что речь идет о деньгах, которые были получены в ходе спецконфискации у окружения другого экс-президента незалежной Виктора Януковича. Он утверждает, что сообщение об изъятии денег в бюджет государства были ложными.

"Якобы Порошенко и Луценко арестовали 1,5 миллиарда долларов денег Януковича. Рассказываю, как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича", - сообщил бизнесмен на пресс-конференции в Киеве.

Ссылаясь на имеющиеся у него документы, помощник американского президента заявил, что 503 миллиона долларов были перечислены Порошенко.

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