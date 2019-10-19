10-кратное уменьшение залога Свинарчуку - результат влияния на суд - источник
10-кратное уменьшение размера залога Олегу Гладковскому является следствием влияния на Высший антикоррупционный суд двух сил, которые не заинтересованы в посадках окружения Порошенко.
Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники в судебной системе.
Первая сила - сам Порошенко. Вторая - западные структуры.
Именно эти две силы, в своё время, и сформировали кадровый состав суда.
Также источники отмечают, что Офис президента и Генпрокуратура достаточно вяло поддерживали сторону обвинения в судебном процессе. Давая таким образом понять, что не намерены серьезно "педалировать" в дальнейшем тему посадок представителей власти Порошенко.
Подробнее о главных выводах из процесса по Гладковскому можно прочитать здесь.
Напомним, сегодня суд вынес решение по Олегу Гладковскому. После длительного совещания судей, было принято решение - его взяли под арест. Залог - 10 623 130 гривен.
Ранее обвинение требовало ареста Свинарчука с залогом в 100 млн грн.