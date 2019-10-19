Палата общин парламента Великобритании при обсуждении нового соглашения по "Brexit" приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином. "За" проголосовали 322 депутата, "против" - 306. Трансляция заседания идет на YouTube.

Поправка Летвина обязывает премьер-министра попросить Брюссель о новой отсрочке, так как правительство точно не успеет окончательно одобрить соглашение до конца 19 октября (с запланированной датой Brexit 31 октября).

Джонсон уже говорил, что просить о новой отсрочке не хочет.

Выступая на чрезвычайном заседании парламента 19 октября Летвин подчеркнул, что он поддерживает соглашение, которого добился Джонсон. Свою поправку Летвин назвал подстраховкой - чтобы сделка по Brexit принималась уже после того, как все остальные вопросы улажены.

В противном случае, по мнению Летвина, консерваторы могут уже после одобрения соглашения Джонсона отклонить законопроект о выходе из Евросоюза - тогда Великобритания может покинуть ЕС без сделки. Ведь сам Джонсон говорил, что либо будет принято его соглашение, либо соглашения вообще не будет.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Ирландии заявил после встречи с Джонсоном, что сделка по Brexit стала реальной.

Также мы рассказывали, что Елизавета II без короны открыла сессию парламента, пообещала скорый Brexit и реформы.