Из-за игры "Динамо" 20 октября могут быть закрыты три станции метро в центре Киева
В воскресенье, 20 октября, в Киевском метро возможны некоторые изменения в работе из-за футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
"20 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.
Так, после окончания футбольного матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
Ранее "Страна" сообщала, что с 1 ноября в Киеве прекратят продажу бумажных билетов для транспорта и жетонов метро.
Еще напомним, что вратарь Динамо удалил спинную грыжу и пропустит все матчи до конца года.