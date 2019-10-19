В воскресенье, 20 октября, в Киевском метро возможны некоторые изменения в работе из-за футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"20 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Так, после окончания футбольного матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 ноября в Киеве прекратят продажу бумажных билетов для транспорта и жетонов метро.

Еще напомним, что вратарь Динамо удалил спинную грыжу и пропустит все матчи до конца года.