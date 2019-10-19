Украина дала согласие на то, чтобы рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки. Об этом говорит письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное Леониду Кучме - представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Письмо публикует НВ.

"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - говорится в письме Богдана. Документ датирован 16 июля 2019 года.

В нем говорится, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", включая формулу Штайнмайера.

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении.

Фото: НВ

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский допустил закрепление "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе после встречи Нормандского формата.

Также мы рассказывали, что горсовет Харькова первым в Украине поддержал "формулу Штайнмайера".