Лидером партии "Самопомич" стала бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой, который до этого времени руководил партией.

Такое решение принял съезд партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Оксана Сыроид

"7 лет я отдал руководству Объединением "Самопомич". Это были самые лучшие и самые сложны годы моей жизни", - написал мэр Львова на своей странице в соцсети Facebook. Он заявил, что избрание Сыроид лидером партии – "это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам".

Напомним, что на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля партия "Самопомич" с результатом 0,62% не преодолела 5-процентный барьер.

Новоиспеченная глава партии уже заявила, что "Самопомич" примет участие в местных выборах.

"Наше главная тактическая задача сейчас - чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая - вернуться в центр принятия решений в украинской политике", - передает слова Сыроид пресс-служба партии.

По словам политика, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомочи" вернуться в большую политику.

Ранее сообщалось, что Садовой поведал Зеленскому, как Порошенко торговался за снятие "мусорной блокады".