Эксперт по безопасности за 15 минут взломал электронные четки, которые ранее презентовал Ватикан. Уязвимость гаджета позволила ему захватить учетную запись жертвы и получить ее личную информацию, сообщает CNET.

Специалист взломал электронные четки, о чем после сообщил представителям Ватикана. Позже проблема в системе безопасности была устранена. Но данный программный изъян позволил бы потенциальным злоумышленникам получить личную информацию человека, зная адрес его электронной почты.

Напомним, что 16 октября Ватикан объявил о запуске приложения "Click to Pray" с электронными четками, которое синхронизируется с приложением всемирной сети Папы Римского. По словам Ватикана, благодаря электронному дневнику люди могут получать разные молитвы каждый день, а также напоминания о том, когда молиться.

Приложение регистрирует пол, вес, рост, день рождения и как часто молится человек. Четки отслеживают количество шагов за день, а также запрашивают доступ к данным о местоположения и разрешение для совершения звонков.

Фото: CNET

Напомним, что в Ватикане раскопали могилы принцесс во время поисков пропавшей 36 лет назад девочки.

Также в Ватикане напомнили, что людям неправильно изменять свой пол.