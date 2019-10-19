Граждан Украины и Беларуси в России официально признали носителями русского языка. Поэтому при подаче заявления на получение гражданства, им не нужно будет проходить собеседование на знание языка, передает РБК.

Отмечается, что гражданам других стран по-прежнему придется сдавать экзамен на знание русского языка.

Статус носителя русского языка дает иностранным гражданам право получить вид на жительство в России и гражданство в упрощенном порядке. Например, для получения статуса гражданина не надо пять лет проживать в стране по виду на жительство.

Ранее "Страна" подробно писала как проходит процесс получения российского гражданства носителями русского языка.

Напомним, что латвийский сейм узаконил автоматическое гражданство для всех новорожденных.

Также в Кабмине решили легализировать двойное гражданство.