Глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил Александра Грынчака начальником департамента киберполиции. Сегодня, 19 октября, он был представлен коллективу. Его первым заместителем назначен Сергей Кропива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Александр Грынчак родился 17 июля 1978 года. В органах системы внутренних дел работает с 1995 года.

Александр Грынча, фото: ГУ НП

До назначения на должность начальника департамента киберполиции Грынчак возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

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