Новым начальником Киберполиции стал Александр Грымчак
Глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил Александра Грынчака начальником департамента киберполиции. Сегодня, 19 октября, он был представлен коллективу. Его первым заместителем назначен Сергей Кропива.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Александр Грынчак родился 17 июля 1978 года. В органах системы внутренних дел работает с 1995 года.
Александр Грынча, фото: ГУ НП
До назначения на должность начальника департамента киберполиции Грынчак возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.
Ранее "Страна" информировала, что назначен глава нового Департамента ГПУ, который займется расследованием пыток людей.
Еще мы писали, что Рябошапка назначил себе нового заместителя - бывшего прокурора Крыма.