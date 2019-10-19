Сотрудники Следкома России обыскивают офис холдинга "Сибзолото" после прорыва дамбы в Красноярском крае, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник.

Он рассказал, что сотрудники следственных органов провели обыски в офисе в рамках возбужденного уголовного дела. "Кроме того, следователи активно работают и на месте происшествия", - добавил источник.

Они пытаются восстановить картину случившегося.

Напомним, дамбу в Сибири прорвало ночью 19 октября, и, как выяснилось, она была построена незаконно.

По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести.

В настоящее время около 300 человек, 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС задействованы в поисково-спасательных операциях.