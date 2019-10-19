В Китае сняли с проката новый фильм известного американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Решение было принято за неделю до начала официального проката, сообщает портал Hollywood reporter.

Источники сообщают, что к китайским чиновникам обратилась дочь Брюса Ли Шэннон, требуя изменить кинематографический образ своего отца в фильме Тарантино.

По ее словам, персонаж Брюса Ли напоминает не реального человека, а карикатуру. Сам же режиссер заявил, что ничего менять в фильме не будет, поскольку имеет на него исключительное право.

Сыр-бор разгорелся из-за эпизода, в котором герой Брэда Питта побеждает Брюса Ли в драке на съемочной площадке.

Напомним, что знаменитый Квентин Тарантино в 56 лет впервые станет отцом.

Также бдительные зрители заметили киноляп в фильме Тарантино.