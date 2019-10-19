Под Киевом нашли мертвой Елену Лисовую, которую разыскивали с 15 октября. Также был найден автомобиль пропавшей, передает "Киев Оперативный".

Тело девушки обнаружили в Бориспольском районе, найден и автомобиль жертвы - Range Rover. Напомним, что Лисовая пропала утром 15 октября. По дороге на работу она завезла ребенка в детский сад, но затем ее никто не видел.

Позже ее подруге пришло тревожное сообщение, что ее похитил бывший муж, с которым она уже 5 лет в разводе. В сообщении было указано, что бывший удерживает ее в наручниках где-то в Бориспольском районе.

Полиция задержала бывшего мужа, но он отказался отвечать на вопросы.

Фото: "Киев Оперативный"

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