Элладская церковь внесла в диптих (перечень к упоминанию) имя главы Православной церкви Украины Епифания.

Таким образом, признание ПЦУ Греческой церковью произошло окончательно.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат партии "Европейская солидарность" Ростислав Павленко.

"Элладская церковь внесла в диптих имя предстоятеля Православной церкви Украины. Впервые имя Блаженнейшего Епифания было упомянуто во время великого входа на Божественной литургии в Салониках, во время сослужения Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея и Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима. Теперь Элладская церковь вступила в каноническое общение с ПЦУ. Признание ПЦУ Церковью Эллады произошло", - написал он.

Фото: facebook.com/rostyslav.pavlenko

Как сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Также в январе Поместная церковь Украины вошла в диптих - перечень поместных церквей де-юре.

Также мы писали, что в РПЦ заявили, что разорвут общение с Элладской церковью, если там признают ПЦУ.

Еще отмечалось, что в августе предстоятель Элладской церкви не стал принимать решение о признании ПЦУ.