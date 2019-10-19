В субботу, 19 октября в Киеве завершают демонтаж надстройки в доме на улице Софиевская, 1. Об этом в Instagram заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Мы завершаем демонтаж незаконной надстройки на доме в центре столицы, на улице Софиевской, 1. Объем работ там немалый и работать сложно, но коммунальные службы справятся. Как ранее справились и с некоторыми другими самовольными архитектурными "фантазиями", - написал градоначальник.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен фастфуд и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка. Ее заметила женщина во время утренней прогулки с ребенком.

Также владелица "курятника" на крыше дома на Майдане в Киеве заявила, что строительство законное.

Отметим, что в Киеве начали демонтаж "курятника над Майданом", который грозит обвалить жилой дом.