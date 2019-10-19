В субботу, 19 октября в Сирии российские военные самолеты уничтожили авиабазу "Тафтаназ", которую удерживали джихадисты группировки "Хайят Тахрир Аль-Шам" в провинции Идлиб. Об этом передает Al Masdar News.

Авиация России совершила более десяти авиаударов по авиабазе "Тафтаназ" и ее окрестностям, что привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт против сирийской армии.

Также под авиадуры попала крепость джихадистов в городе Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам" в южном Идлибе.

Напомним, что в Сирии возобновились боестолкновения Турции и курдов, несмотря на сделку с США.

Также страны Евросоюза запросили экстренное закрытое заседание Совбеза ООН по Сирии.