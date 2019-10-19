У молодого депутата парламентской фракции "Слуга народа" в Раде Святослава Юраша родился сын.

Соответствующие фото из роддома он разместил на своей странице в Facebook. Как видно из комментария к фото, ребенка пара назвала Львом.

Лев Святославович Юраш, фото: www.facebook.com

Святослав Юраш родился 16 февраля 1996 года во Львове. Учился в Варшавском университете в Польше и Калькуттском университете, Индия, на факультетах международных отношений.

Был активным участником Революции Достоинства. Основатель Международного центра Майдана и медиаресурса EuromaidanPR на семи языках.

Ранее мы сообщали, что новоизбранного нардепа Юраша исключили из кинообъединения "Вавилон'13" за неуважение к мовному закону.

Также мы рассказывали, что глава фракции "Слуга народа" Арахамия предложил продать все машины депутата от "Слуги народа" Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.