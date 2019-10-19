После того как Украина и "Приватбанк" выиграла апелляцию в Лондоне против олигарха Игоря Коломойского появились новые перспективы по возврату выведенных из украинских банков их владельцами $14 миллиардов.

Об этом "Стране" рассказала Ольга Гутовская, украинский юрист, работающая в Лондоне в компании "Гутовская Рональд Флетчер Бейкер LLP", которая представляла интересы "Приватбанка" в суде.

"Судьи лорд Ричардс, лорд Фло, и лорд Ньюве этим решением установили новый подход в английском праве, который расширяет универсальную юрисдикцию английского суда по делам о мошенничестве и присвоении. Отныне ответчиком может быть "спящая" английская фирма-прокладка, а бенефициар - физическое лицо (обвиняемый в мошенничестве) может быть привлечен в качестве соответчика независимо от его места нахождения, проживания, или гражданства.

Это позволяет получить меру пресечения в виде ареста активов во всем мире in personam (против мошенника), и вернуть средства пострадавшей стороне пользуясь английским правосудием.

Это дает новый шанс кейсу по возврату 14 миллиардов долларов, которые были преступным путем выведены из банков Украины в последние 9 лет", - заявила Ольга Гутовская.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина на переговорах с МВФ обсуждает возврат 155 млрд, потраченных на национализацию Приватбанка.