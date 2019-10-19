На второй день заседания суд вынес решение по Олегу Гладковскому. После длительного совещания судей, было принято решение - его взяли под арест. Залог - 10 623 130 гривен.

Таким образом требование прокуроров (100 миллионов залог) удовлетворено лишь на десятую часть.

Напомним, вечером 18 октября Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения для Олега Свинарчука-Гладковского.

Как ранее сообщалось, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании доходов от сдачи квартиры в аренду и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - корпорации "Богдан".