Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что в Украине электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными. Об этом он сообщил в эфире программе "Свобода слова Савика Шустера".

Чиновник отметил, что таким образом, украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

"В соответствии с законом, электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработало бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - пояснил он.

Верланов подчеркнул, что с 1 января 2020 года ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

"Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно", - отметил главный налоговик.

Напомним, что Верховная Рада ввела один счет для уплаты налогов и единого социального взноса.

Также налоговики затребовали у украинских банков данные о счетах всех их клиентов.